МВД России подготовило перечень признаков непригодности загранпаспорта

2:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство внутренних дел России разработало список признаков, по которым можно определить непригодность заграничного паспорта для дальнейшего использования, а также установило критерии, указывающие на наличие в документе недостоверных данных. Эти детали были включены в предложенное правительством постановление.

Фото: Wikipedia

Документ подчеркивает, что нарушение элементов защиты паспорта гражданина РФ, удостоверяющего его личность за пределами страны, дипломатического или служебного паспорта, включая использование электронных носителей информации, может привести к невозможности подтвердить подлинность документа и обеспечить защиту от незаконных изменений данных. В документе также перечислены конкретные характеристики, которые свидетельствуют о непригодности паспорта для использования.

Предложенное постановление устанавливает, что заграничный паспорт также будет считаться непригодным, если пострадала целостность документа, а также если были повреждены фотография и машиночитаемая запись. Другими словами, если владелец паспорта изменил свою внешность, например, хирургическим путем или вследствие полученной травмы, документ также становится недействительным.

Документ также устанавливает критерии для определения недостоверных данных в паспорте. Такие критерии включают несоответствие персональных данных владельца паспорта данным, хранящимся в информационных системах МВД и МИД, как, например, информация о персональных данных, статусе гражданства, сроке действия документа и прочее. Документ также указывает на недействительность данных в случае противоречий между данными в заграничном паспорте и информацией в других документах, таких как визы или билеты.

Согласно планам, постановление начнет действовать с 11 декабря 2023 года. Президент России Владимир Путин подписал закон 13 июня, в соответствии с которым будет введен единый перечень оснований для признания заграничных паспортов (включая служебные и дипломатические) недействительными.

Среди оснований такие факторы, как утрата паспорта, изменение личных данных владельца, его смерть, потеря российского гражданства, непригодность документа или его изготовление по фальшивым или недействительным документам. Закон предусматривает также создание единого общероссийского реестра для учета не только действительных, но и недействительных паспортов.

Недействительные документы будут изыматься, однако это решение будет подлежать оспариванию. Закон вступит в силу через 180 дней после официальной публикации.

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