Почти половина опрошенных россиян делали ремонт в съемном жилье

2:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-служба страховой компании "Росгосстрах" доложила о том, что почти половине населения России приходилось проводить ремонтные работы в жилищах, которые они арендовали. Как указано в информации, "49% россиян сталкивались с необходимостью ремонта в съемных жилых помещениях".

Фото: openverse

В соответствии с данными "Росгосстраха", 45% опрошенных арендаторов снимают жилье менее чем на год, в то время как еще 25% — от одного до двух лет, и 11% — более трех лет. В этот период крупный ремонт в арендованных квартирах провели 26% респондентов, а 23% ограничились мелкими ремонтными работами. 16% заявили, что владельцы недвижимости запретили проводить ремонтные работы.

Оказалось, что 64% россиян осуществляли ремонтные работы за счет арендной платы, в то время как 36% покрыли расходы собственными средствами. Из них 38% потратили от 50 до 100 тысяч рублей, 21% — от 20 до 50 тысяч рублей, а четверть респондентов уложились в бюджет до 20 тысяч рублей. Другие же потратили на ремонт сумму свыше 100 тысяч рублей.

Согласно опросу, проведенному в июле 2023 года среди 1 211 граждан России старше 18 лет во всех федеральных округах, 26% арендаторов занимались заменой или ремонтом сантехники, 22% переклеивали обои, 20% ремонтировали балконы, а 19% красили стены и потолки. Дополнительно, 17% опрошенных заявили о замене мебели.

Анкетирование также включало вопрос о страховании жилья. Всего 18% респондентов ответили, что арендованное ими жилье застраховано. 44% не имели такой информации, а 37% заявили, что их арендное жилье не подлежит страхованию. Екатерина Зенченко, директор департамента андеррайтинга некоторых видов страхования ПАО СК "Росгосстрах", отметила, что при заключении договора аренды важно уточнить информацию о страховании у собственника недвижимости. Она подчеркнула: "Важно обратить внимание на наличие страховых выплат в случае пожара, залива, кражи и других непредвиденных ситуаций, пригодных для страхования".

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