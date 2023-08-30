В Казахстане вступил в силу закон о регулировании движения электросамокатов

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Новые изменения в казахстанском законодательстве, касающиеся организации дорожного движения, уже действуют с среды. Согласно этим поправкам, максимальная скорость движения электросамокатов на тротуарах ограничена 6 км/ч. Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, подписал данный закон 29 июня.

Фото: search Creative Commons

С изменениями вводится определение "электрический самокат", который рассматривается как транспортное средство, способное двигаться не быстрее 25 км/ч. Документ также определяет места, где разрешено движение на электросамокатах.

В соответствии с новыми правилами, электросамокаты могут двигаться по правой стороне дороги при соблюдении установленных законом условий. В частности, водители электросамокатов должны быть старше 18 лет, иметь водительские права любой категории, носить застегнутый шлем и, если двигаются в ночное время, обеспечивать свою видимость для других участников дорожного движения с помощью светоотражающих элементов. На тротуарах и пешеходных дорожках скорость движения электросамокатов ограничена 6 км/ч.

Помимо этого, внесены поправки, устанавливающие государственную монополию на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.

До вступления в силу этих поправок, скорость электросамокатов не регулировалась их конструктивной максимальной скоростью, и ограничение 6 км/ч на тротуарах не существовало.

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