Число частных компаний в сфере образования России выросло на 37,3%

4:08 Your browser does not support the audio element. Общество

За последние три года количество частных образовательных организаций в России увеличилось на 37,3%, в то время как количество государственных учреждений в данной сфере сократилось на 7,3%. Эти данные были обнародованы в исследовании от "Контур.Фокуса".

Фото: Wikipedia

Российский образовательный рынок активно переходит к частной инициативе, заменяя закрытые государственные учреждения. Специалисты из API "Контур.Фокуса" провели анализ состояния российской образовательной отрасли за период с августа 2020 года по август 2023 года, отметив рост сектора на 3,6%. В то время количество государственных учреждений уменьшилось на 7,3%. За этот же период количество предпринимателей увеличилось на 22,7%, а частных компаний — на 37,3%.

По состоянию на август 2023 года в России действует 182,4 тыс. образовательных организаций. Среди них 107,5 тыс. являются государственными, 10,2 тыс. — частными, а 64,5 тыс. — индивидуальными предпринимателями. Согласно аналитическим данным, дополнительное образование детей и взрослых составляет 40,8% от общего числа образовательных организаций, школьное образование — 22,5%, а дошкольное — 19,6%. Важно отметить, что только 1,4% зарегистрированных организаций в этой сфере предоставляют высшее образование.

За прошедшие три года в сегменте негосударственного образования самым динамичным ростом обладают организации, предоставляющие "Дополнительное профессиональное образование" (рост 68,2%). На втором месте идет "Школьное образование" (62,7%), а на третьем — "Дополнительное образование детей и взрослых" (53,3%), как указано в исследовании. В тоже время количество организаций с бюджетным финансированием уменьшилось во всех сегментах, особенно значительное сокращение заметно в категориях "Автошколы" (сокращение 26,2%) и "Дополнительное образование для взрослых" (19,6%).

Согласно руководителю проекта API "Контур.Фокуса", Елене Катаевой, последние три года свидетельствуют о тенденции замещения государственного образования частным.

Она отметила, что секторы дополнительного профессионального образования и образования детей и взрослых развиваются наиболее динамично. Если в прошлом поколении приоритетом было получение среднего или высшего образования и последующая работа по специальности, то в настоящее время актуальными стали короткие профессиональные курсы, позволяющие быстро овладеть новой специальностью и не тратить годы на долгосрочное обучение.

Катаева также подчеркнула, что рост частных образовательных инициатив стимулируется ростом стоимости высшего образования, которое становится все менее доступным.

Она заявила: "Количество бюджетных мест, организаций и даже вузов сокращается, при этом цены на обучение растут. В этой ситуации бизнес отвечает на запросы рынка, предоставляя разнообразные услуги и более компактные программы профессиональной подготовки. Многие курсы также предлагают не только обучение, но и возможность последующего трудоустройства".

Катаева добавила, что спрос также сдвинулся в сторону дистанционного обучения.

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