Столичные аэропорты снова работают в штатном режиме

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Главные аэропорты Москвы — Внуково, Домодедово и Жуковский — восстановили свою деятельность после введенных ранее ограничений. Это было объявлено экстренными службами, как сообщает ТАСС.

Фото: Wikipedia

Представитель агентства сообщил: "Аэропорты приступили к принятию и отправке рейсов".

Ранее было оглашено о возобновлении работы московского аэропорта Шереметьево.

В ночь на 30 августа московские аэропорты Внуково и Домодедово объявили режим "Ковер" дважды. Также аэропорты Шереметьево и Жуковский временно приостановили прием и отправку самолетов.

План "Ковер" также был введен в ряде регионов: Тульская область, Рязань, а также в частях Московской области (включая Серпухов и Коломну) и Калужской области (Калуга и Обнинск).

Украинские беспилотники ночью 30 августа совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. Как следствие, возник пожар на аэродроме в Пскове, повреждены несколько военно-транспортных самолетов Ил-76. В остальных случаях БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны.

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Аэропорты работают в штатном режиме на фоне режима КТО в Москве