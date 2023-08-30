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Специалисты рассказали о самых дорогих и бюджетных квартирах в Москве

4:01
Общество

Своими соображениями с RT поделились генеральный директор компании "Метриум" Руслан Сырцов, Владимир Щокин, девелопер уникального жилого кластера RDD, и Дмитрий Голев, коммерческий директор компании Optima Development (застройщик жилого квартала "Прайм Парк").

Специалисты рассказали о самых дорогих и бюджетных квартирах в Москве
Фото: openverse

Они изучили средние цены на квартиры в столице и Новой Москве, а также дали прогноз на предстоящую осень по ситуации на рынке недвижимости. По словам Руслана Сырцова, стоимость квадратного метра жилья в московских новостройках составляет 419,6 тыс. рублей, а средняя цена квартиры в столице достигает 22,5 млн. рублей.

Самая высокая средняя цена квадратного метра в границах "старой" Москвы зафиксирована в Якиманке — 2,5 млн. рублей (303,3 млн. за лот), а самая низкая — в Бибирево, где "квадрат" стоит 198,7 тыс. рублей (6,5 млн. рублей за лот). По мнению Сырцова, рост цен на столичное жилье к осени составит 1-2%, что связано с переориентацией покупателей на первичный рынок благодаря льготным ипотечным программам, не затронутым решениями ЦБ РФ.

"На вторичном рынке, напротив, в ближайшее время ожидается снижение цен на 10-15%. Вначале продавцы будут предлагать скидки, а затем снижать объявленную цену. Владельцы недвижимости, не ожидающие немедленных продаж, могут временно снять свои объявления с продажи", — пояснил эксперт.

Со своей стороны, Владимир Щокин рассказал о ценовом сценарии на квартиры в Новой Москве.

Стоимость квадратного метра жилья здесь составляет в среднем 228,6 тыс. рублей, а средняя цена квартиры — 10,8 млн. рублей. Самая высокая средняя цена квадратного метра в Новой Москве установлена в поселении Сосенское — 249,6 тыс. рублей (11,7 млн. за лот), а самая низкая — в поселении Новофедоровское, около 147,3 тыс. рублей (6,8 млн. за лот).

"Я считаю, что цены на жилье в Новой Москве будут постепенно расти, учитывая активную застройку в этом месте, в том числе строительство новых станций метро, транспортных развязок, социальных объектов. Это повышает ликвидность доступного жилья и позволяет опережать пригородный рынок по привлечению клиентов", — отметил Щокин.

Дмитрий Голев, в свою очередь, проинформировал RT о ценах на рынке новостроек и проектов реконструкции в Москве. По его словам, минимальная стоимость лота здесь составляет 2,9 млн. рублей за микроквартиру площадью 12 кв. м в районе Вешняки, а максимальная (в открытой продаже) — 8,5 млрд. рублей за индивидуальную городскую усадьбу в Мещанском районе. Обсуждая осеннюю ситуацию с недвижимостью в столице, эксперт спрогнозировал всплеск сделок на первичном рынке, особенно тех, которые осуществляются с помощью субсидированной ипотеки.

"Помимо повышения ключевой ставки, этому будет способствовать конвертация клиентами своих средств в объекты недвижимости, накопивших значительные валютные сбережения. Вторичный рынок, напротив, ожидает спад. Его постепенное восстановление начнется только после снижения ключевой ставки до 10% и ниже", — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось о включении в программу реновации Москвы более 430 домов, расположенных на северо-западе города.

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5 самых ДОРОГИХ КВАРТИР Москвы на этапе строительства
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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