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Царёв: Зеленский понял, что проиграет президентские выборы на Украине

1:07
Общество

Владимир Зеленский не победит в выборах на Украине и будет оттягивать их под различными предлогами, но не отказываясь от кампании в целом.

Царёв: Зеленский понял, что проиграет президентские выборы на Украине
Фото: CreativeCommons

Об этом сообщил бывший депутат Украины Олег Царёв.

"Зеленский понимает, что осенью у него ещё сохранялись шансы удержать власть, но весной шансов никаких нет. Осенью выборы тоже для него были бы не простые, но, судя по всему, американцы решили подвешивать Зеленского, навязывать ему выбор", — в эфире "Первого севастопольского" сказал экс-нардеп.

Последние заявления Киева, что выборы возможны через год, говорят, что показатели осени не дадут победы, а объявлять заведомо провальную кампанию, "киевский фюрер не хочет", отметил Царёв.

Он убеждён, что киевский режим будет максимально тянуть с обещаниями — через год, "после дождика в четверг" и т. п. Зеленский будет максимально держать власть, затягивая войну.

С одной стороны жизнь украинского президента, с другой стороны — тысячи жизней гибнущих людей на фронте, подытожил Царев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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