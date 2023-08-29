В Тюмени уже 5 лет не могут продать средневековый замок

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

В Тюмени уже пятый год не удается найти покупателя для коттеджа, выполненного в виде средневекового замка. С 2019 года его стоимость выросла с 35 миллионов до 40 миллионов рублей.

Фото: Фото продавца на Авито.Ру

Площадь постройки составляет 420 квадратных метров. Вдобавок к замку новому владельцу предоставляется 12 соток земли. Внутри расположены 3 этажа и 9 комнат. Здание выполнено в монолитно-каркасной конструкции, облицованное кирпичом ручной формовки из России, Бельгии и Германии.

В объявлении на одном из популярных интернет-порталов отмечается, что дом создан с использованием энергосберегающих технологий и размещается на возвышенной местности всего в пяти минутах от центра города. Есть возможность построить личный причал и заниматься рыбной ловлей в любое время года.

Необычный коттедж находится в районе Парфеново, на улице Верещагина, 28. Вблизи расположены берег реки Туры и аквапарк, сообщает Megatyumen.ru.

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