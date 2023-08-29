Путин заявил, что уровень зарплат россиян и их благосостояние должны повышаться

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить повышение уровня заработной платы и благосостояния граждан, при этом придерживаясь корректного подхода к работе с должниками. Он выразил такие мысли во время встречи с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда, хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда. Однако, в то же время у вас свои задачи. Надо эти задачи, конечно, исполнять, выполнять, но только корректно с людьми работать, корректно", — подчеркнул Путин.

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