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Тимати и Антон Пинский будут развивать сеть Domino's Pizza

1:32
Общество

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, известный как Тимати, объявил о сотрудничестве с ресторатором Антоном Пинским для развития сети пиццерий Domino’s Pizza в России. Новость была опубликована Юнусовым в его сообществе в социальной сети "ВКонтакте", сообщает ТАСС.

Тимати и Антон Пинский будут развивать сеть Domino's Pizza
Фото: Openverse

В сообщении он поделился радостной новостью: "Решили заняться пиццей. С этого дня официально".

Вместе с текстом, Тимати разместил фотографию, на которой он и Антон Пинский держат брендированный терморюкзак Domino’s Pizza.

Юнусов не раскрывает более подробных деталей этой сделки в своем сообщении.

Ранее в августе, главный франчайзи бренда Domino's Pizza для Турции, России, Азербайджана и Грузии, компания DP Eurasia, объявила о намерении подать заявление о банкротстве своего российского подразделения DP Russia. Она отметила сложную экономическую обстановку на российском рынке и прекратила усилия по продаже своего бизнеса в России. В ответ на это Тимати выразил готовность вместе с Антоном Пинским приобрести сеть пиццерий.

Оба предпринимателя имеют опыт успешного восстановления бизнеса, покинутого иностранными компаниями. В марте 2022 года они совместно приобрели активы американской сети кофеен Starbucks в России после того, как компания Starbucks объявила о своем уходе с российского рынка.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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