"Царьград": Мигранты гнездятся на наших миллиардах материнского капитала

1:42 Your browser does not support the audio element. Общество

В российском бюджете на материнский капитал закладываются огромные суммы — в 2023 году 551 миллиард 300 миллионов рублей.

Фото: "migrant workers" by Rex Pe is licensed under CC BY 2.0.

Сумму распределят между примерно миллиона семей. А сколько из них — "новоиспеченные российские граждане?", спрашивает "Царьград".

Каждый год гражданство РФ получают примерно 700 тыс. мигрантов, и большинство из них — для того, чтобы присосаться к социальным программам России. К примеру, льготной ипотеке, отмечает телеканал.

На неё "новые русские" рассчитывают, поскольку ставка по ней субсидируется из бюджета (130 млрд рублей — от российских налогоплательщиков).

Судя по тому, как растут в городах РФ мигрантские гетто, как "пачками" скупаются ими квартиры и как скачут цены на недвижимость, можно понять, что изрядная доля этих денег уходит или самим мигрантам, или богачам из диаспор, скупающим квартиры и дома, а потом сдающим их соотечественникам.

Если закрыть экс-мигрантам на 5 лет после получения гражданства доступ к "халявным" деньгам, это уберёт нездоровый спрос на рынке недвижимости и поспособствует снижению цен на жильё, цитирует издание инсайдера из госструктур.

"Та же ситуация со здравоохранением и образованием, вся инфраструктура которых была построена на наши деньги и финансируется в основном из наших налогов. А уж сколько проблем создаёт нашей системе образования наплыв массово завозимых мигрантских детей, зачастую не говорящих по-русски, и говорить нечего", — подытожил собеседник.

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