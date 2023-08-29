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Академик Комков: возвращение к лучшим традициям отечественного образования поможет бороться с травлей в школе

2:21
Общество

Профессор, доктор педагогических наук, академик Международной академии наук педагогического образования, пресс-секретарь ВОО "Трудовая доблесть России" Сергей Комков в разговоре с Pravda.Ru рассказал, что делать для того, чтобы противодействовать травле в школе.

Академик Комков: возвращение к лучшим традициям отечественного образования поможет бороться с травлей в школе
Фото: Openverse

Профессор напомнил, что травля может иметь и физический, и психологический характер, но в любом случае она наносит ребёнку очень серьёзную травму. Комков отметил, что согласно данным ЮНЕСКО, в России 43% детей подвергаются травле, и этот показатель превышает общемировой.

Именно поэтому к решению проблемы буллинга в школах подключились депутаты, разрабатывающие соответствующий законопроект.

Однако эксперт уверен, что только усилий депутатов недостаточно, чтобы эффективно противостоять школьной травле.

"Сегодня нужно возвращать лучшие традиции нашего отечественного образования. А к этим лучшим традициям общественного образования как раз относятся в первую очередь лучшие традиции отечественного воспитания", — подчеркнул Комков.

Педагог уверен, что именно на школу должна лечь функция возрождения духовных и нравственных ценностей, именно здесь должны помогать воспитывать личность маленького человека.

"Мы потихонечку так начинаем возвращаться к нашим лучшим традициям. Во-первых, возвращен институт классного руководства. Классных руководителей вообще ведь не было до недавнего времени. Было возвращено это понятие "классного руководителя", и учителям стали доплачивать за то, что они стали классными руководителями. Сегодня стали возвращать людей, которые должны заниматься уже вопросами воспитательной работы в школе", — рассказал Комков.

Профессор убеждён, что в школу дети должны приходить не только "отсидеть" уроки, но и заниматься чем-то полезным и интересным помимо них, "для души и сердца".

Комков подчеркнул, что необходимо загружать школьников увлекательной внеурочной, внеклассной, исследовательской, кружковой работой.

"Но самое главное, что сегодня надо бы возвращать в школу, это систему школьного ученического самоуправления и вообще систему школьного самоуправления", — добавил профессор.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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