Неудачи Киева на фронте приведут к тому, что от Владимира Зеленского будут требовать выборов, иначе его могут признать нелегитимным.
Об этом сообщил политолог из Киева Вадим Карасёв. По его словам, этот вопрос обострится к будущей весне.
"Если не будет ощутимого военного успеха, тогда надо подтвердить, что страна движется в демократическом направлении. Но там переизбирается власть. Речь идёт о выборах президентских", — в эфире интернет-канала "Новости Live" сказал эксперт.
В 2024 году начнутся вопросы: "А легитимна ли Рада Украины, выборы просрочены, а как же президент?". И власть будет слабеть с точки зрения "право идти на переговоры", отметил Карасёв.
Он подчеркнул, что неуспехи на фронте и отказ от выборов ударят по имиджу Байдена — этим воспользуются его соперники. Многие его противники скажут: "Почему в Украине нет выборов? Деньги дадим на выборы, если такое произойдёт", подытожил аналитик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.