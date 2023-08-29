Провал контрнаступа приведёт к признанию Зеленского нелегитимным и подставит Байдена

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Неудачи Киева на фронте приведут к тому, что от Владимира Зеленского будут требовать выборов, иначе его могут признать нелегитимным.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщил политолог из Киева Вадим Карасёв. По его словам, этот вопрос обострится к будущей весне.

"Если не будет ощутимого военного успеха, тогда надо подтвердить, что страна движется в демократическом направлении. Но там переизбирается власть. Речь идёт о выборах президентских", — в эфире интернет-канала "Новости Live" сказал эксперт.

В 2024 году начнутся вопросы: "А легитимна ли Рада Украины, выборы просрочены, а как же президент?". И власть будет слабеть с точки зрения "право идти на переговоры", отметил Карасёв.

Он подчеркнул, что неуспехи на фронте и отказ от выборов ударят по имиджу Байдена — этим воспользуются его соперники. Многие его противники скажут: "Почему в Украине нет выборов? Деньги дадим на выборы, если такое произойдёт", подытожил аналитик.

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