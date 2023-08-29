Россия спустилась на 10-е место в рейтинге по DDoS-атакам

2:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Россия сократила свою позицию на семь мест в рейтинге наиболее подверженных хакерским атакам стран мира, опустившись с третьего места на десятое. Данные об этом были предоставлены аналитиками компании StormWall, которые изучили ход развития DDoS-атак за первую половину 2023 года.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Согласно этим данным, интерес к России со стороны киберпреступников снизился. Сейчас лидерами списка стали Соединённые Штаты (с 16,8% от общего числа атак), Индия (с 13,6%) и Китай (с 11,2%). За ними следуют Франция (с 8,7%) и Великобритания (с 8,2%). В то же время на Россию приходится лишь 4,7% атак. Это существенное падение по сравнению с показателем в 8,9% за аналогичный период 2022 года.

Эти изменения объясняются тем, что "хактивисты" с политическими мотивами теперь менее активно нацеливаются на Россию, так как теряют интерес, и из-за ограниченных технических возможностей и ресурсов для организации кибератак. Компания StormWall отмечает, что DDoS-атаки чаще всего направлены против финансовых организаций (23% от общего числа), сектора телекоммуникаций (19%) и развлекательной индустрии (15%).

В то же время отмечается рост инцидентов, связанных с государственным сектором, транспортными компаниями и здравоохранением. В России основные цели атак — финансовый сектор (36% атак), телекоммуникации (25%) и розничная торговля (14%).

Специалисты также отмечают, что почти все атаки, зафиксированные экспертами компании StormWall, были проведены с использованием ботнетов — это нововведение. В первом полугодии 2023 года ботнеты использовали виртуальные машины (ВМ) и виртуальные частные серверы (VPS). Это значительное изменение в пейзаже киберугроз, так как такие ботнеты обладают большей вычислительной мощностью и ресурсами серверов, чем обычные ботнеты, работающие через устройства интернета вещей.

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