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Предприимчивые белгородцы предлагают свои услуги по оклейке окон школ бронеплёнкой

1:44
Общество

В Белгородской области активно проводится процесс оклеивания бронеплёнкой окон школ и детских садов. Этим вопросом занимаются как сотрудники образовательных учреждений, так и родители. Некоторые жители Белгорода также предлагают свои услуги в этой сфере. Вскоре ряд школ смогут приветствовать своих учеников, а детские сады вернутся к обычному режиму работы после оклеивания окон защитной бронеплёнкой. Целью является обеспечение безопасности детей.

Предприимчивые белгородцы предлагают свои услуги по оклейке окон школ бронеплёнкой
Фото: Wikipedia

Задачи по оклеиванию окон легли на плечи коллективов школ и детских садов, а также на родителей. Одни успешно справляются с этой задачей самостоятельно, в то время как другие ищут помощи у профессионалов.

Предприимчивые жители Белгорода предлагают свои услуги по оклеиванию окон, если есть соответствующий спрос. На бесплатных сайтах объявлений можно найти разнообразные предложения. Стоимость нанесения бронеплёнки на окна начинается от 500 рублей за квадратный метр. 

При этом указывается и минимальная сумма заказа, составляющая 10 000 рублей. В случае неотложных работ может потребоваться доплата в размере 1000 рублей. Также можно встретить предложения о выполнении работ за 600 рублей за услугу, где минимальная сумма заказа составляет 5000 рублей. Некоторые специалисты готовы выполнить работу за плату от 1000 до 1500 рублей, сообщает bel.ru.

Важно отметить, что на данный момент бронепленкой оклеены окна в 52 школах и 70 детских садах Белгорода.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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