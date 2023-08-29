Арестович* заявил, что "он не на войне, потому что формирует политику Запада"

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* считает себя крупнейшим игроком на мировом политическом небосклоне.

Фото: https://t.me/grafynia/13670

Об этом он заявил в эфире телеканала, когда один из зрителей задал ему закономерный вопрос: "Почему он не на фронте, хотя является офицером". Но увильнуть ему от ответа не получилось, а то, что получилось, было всё неуклюже и смешно.

Он отметил, что он нужен на "гражданке", поскольку у него "есть возможность вне фронта повлиять на планы противника и на политическую рамку конфликта".

"Влиять в тех местах, где организовывается и создаётся политика в отношении всей этой войны, например, на Западе. И где вы тогда должны быть? Там, где вы можете уничтожить пулемёт или танк, или там, где создается рамочная конструкция относительно всей войны? Где больше эффективность?" — объяснил всем Арестович*.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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