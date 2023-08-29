Подполковник Иванников: 1 сентября от ВСУ стоит ждать терактов и диверсионных атак

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Киевский режим не оставит без внимания День знаний, спецслужбам в России стоит ожидать терактов, диверсий и массовой атаки БПЛА, заявил военный политолог Олег Иванников.

Фото: Openverse

Его словам, сейчас главная цель украинских властей — вернуться в западную информационную повестку, и 1 сентября подходит для нанесения медийного урона российский властям.

"Давно уже ВСУ действуют по принципу массовика-затейника для западного зрителя, который буквально с вожделением ожидает любой террористический акт, происходящий на территории России", — пояснил полковник запаса в интервью URA. RU.

Эксперт насчитал три возможных варианта развития событий: массированная атака беспилотниками, причём использовано будет около 100 дронов для перегрузки ПВО ВС РФ, проникновение диверсионных групп в приграничные регионы или теракты, совершённые законспирированными агентами как на территории России, так и в Республике Беларусь.

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