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Красноярец богател на добыче криптовалюты за счёт жильцов своего дома

1:51
Общество

В Красноярске прокуратура пресекла незаконное подключение оборудования для майнинга криптовалют к электросети многоэтажного жилого дома. Житель Свердловского района мечтал стать богатым, не прилагая к этому значительных усилий.

Красноярец богател на добыче криптовалюты за счёт жильцов своего дома
Фото: Wikipedia

Это привело его к идее заняться майнингом криптовалют. Понимая, что помимо значительных первоначальных финансовых вложений в дорогостоящее оборудование для майнинга, ему потребуется капитал для покрытия расходов на электроэнергию для обслуживания майнинговой установки.

Возникла дилемма: платить за электроэнергию и рисковать финансовыми потерями или нелегально подключиться к общей электросети здания, чтобы получать стабильную прибыль без дополнительных затрат? Красноярец колебался недолго. Обойдя счетчик в своей квартире, он незаконно подключился к общедомовому счетчику в подвале жилого дома на улице Королева.

В период с января 2020 года по июль 2023 года майнинг проходил без сбоев, а баланс кошелька рос по мере того, как он уклонялся от оплаты счетов за электроэнергию. В итоге личная выгода обернулась убытками для ничего не подозревающих жильцов и управляющей компании.

За 4,5 года ущерб составил 874 000 рублей.

"По материалам, предоставленным прокуратурой, возбуждено уголовное дело по ст. 165, ч. 1 УК РФ (причинение значительного имущественного ущерба путем обмана без признаков хищения). Расследование продолжается. Криптомайнеру грозит до 2 лет лишения свободы и полное возмещение затрат на электроэнергию", — заявили в прокуратуре Красноярского края.

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Майнинг ферма за 250 000 рублей спустя 1 год — доход в 2019 году
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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