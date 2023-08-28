Онлайн-кинотеатр Okko снова доступен в App Store

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Приложение онлайн-кинотеатра Okko вновь стало доступно в App Store спустя год после его удаления. Об этом сообщил генеральный директор Okko Сергей Шишкин на презентации новых проектов видеосервиса, сообщает ТАСС.

"Несмотря на то, что значительная часть наших пользователей использует наш сервис на смарт-телевизорах, мы также присутствуем на других платформах. Однако до недавнего времени мы отсутствовали на одной из них, с которой нас удалили год назад. Мы были удалены из App Store компанией Apple, и наше приложение не было доступно для пользователей устройств этой платформы. Однако благодаря длительным и настойчивым переговорам с Apple, я рад сообщить, что сегодня наше приложение Okko снова доступно в магазине. Теперь все желающие могут его скачать и установить", — заявил Шишкин.

Он подчеркнул, что восстановленное приложение сохраняет все учетные записи пользователей, которые были до его удаления. Таким образом, компания не потеряла базу пользователей устройств Apple, которая была у них до удаления приложения.

Приложение онлайн-кинотеатра Okko было недоступно в App Store с августа 2022 года.

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