"Царьград": "Русские заманили ВСУ в ловушку — оборонять Киев и Одессу теперь некому"

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Армия России в запорожских и донецких степях заманила ВСУ в ловушку. Оборонять Одессу и Киев теперь некому.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Вашингтон уже заявил, что провал контрнаступления связывают с тем, что Украина развивает активность не в том направлении. США уверены, что надо сосредоточиться на прорыве к Мелитополю и отрезать дорогу в Крым. Но Зеленский признал, что контрнаступ развивается "сложно" из-за мощной русской оборонительной линии.

Киев ещё может победить, если ему дадут ещё 50 лет наступать в таком же темпе, отмечает в эфире "Царьграда" эксперт Александр Казаков. К тому же Запад должен присылать на каждые десять разбитых Bradley десять новых.

"В-третьих, понадобится в таком же режиме восполнять и живую силу. Но где вы наштампуете новых украинцев? На заводе их пока не делают", — цитирует "Царьград" аналитика.

Концентрация остатков ВСУ на Запорожском фронте — хороший сценарий для ВС РФ. Очевидно, что Украина последует рекомендациям Запада, но тем самым она загонит себя в ловушку.

Сейчас задача армии РФ — нанести военное поражение Киеву именно в запорожских и донецких степях, подчеркнул Казаков.

"Когда мы нанесём военное поражение армии здесь, в этих степях, то кто будет нам сопротивляться при занятии городов? Киева, Одессы и так далее", — подытожил эксперт.

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