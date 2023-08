Волгоградка смогла отсудить полмиллиона за падение на нее горшка из окна

Your browser does not support the audio element.

Два года спустя женщина из Волгограда успешно отсудила у бизнесмена полмиллиона рублей в качестве компенсации за эмоциональный стресс после инцидента, когда горшок выпал из окна и ударил ее, как сообщает novostivolgograda.ru.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.