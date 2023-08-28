Волгоградка смогла отсудить полмиллиона за падение на нее горшка из окна

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Два года спустя женщина из Волгограда успешно отсудила у бизнесмена полмиллиона рублей в качестве компенсации за эмоциональный стресс после инцидента, когда горшок выпал из окна и ударил ее, как сообщает novostivolgograda.ru.

Фото: "Jakarta City - Real Estate" by TCA Think Tank is licensed under CC BY 2.0.

Инцидент произошел в августе 2021 года на улице Баррикадной в Волгограде. Неожиданно из окна дома № 17 выпал глиняный горшок, ударив проходившую мимо женщину. Удар был настолько сильным, что она потеряла сознание. Она была срочно доставлена в больницу и прошла длительный курс лечения. Медицинское освидетельствование диагностировало у нее черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и черепно-мозговую травму средней тяжести.

Из-за длительного лечения женщина не могла работать и получать свою зарплату. Кроме того, она столкнулась с финансовым бременем, связанным с приобретением необходимых лекарств. Здоровье женщины полностью не восстановилось, и последствия были длительными.

После завершения лечения женщина подала в суд на владельца нежилого здания, компанию ООО "Оникс". Она добивалась компенсации за эмоциональный стресс, потерю дохода и медицинские расходы. Компания пыталась дистанцироваться от инцидента на протяжении всего судебного разбирательства. Однако суд в конечном счете постановил, что владелец здания был ответственен за ненадлежащее техническое обслуживание, которое привело к падению горшка. В результате компании было предписано выплатить женщине полмиллиона рублей компенсации за эмоциональный стресс, а также 22 тысячи рублей за утраченный доход и 12,5 тысячи рублей на медицинские расходы.

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