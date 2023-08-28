Россияне временно сдали в детские дома 20 тысяч детей

1:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Россияне в сложных жизненных обстоятельствах временно передали в детские дома десятки тысяч детей, сообщает издание "Известия".

Фото: openverse

Согласно информации, размещенной в базе данных о детях, оставшихся без попечения родителей, числится около 36,7 тысяч несовершеннолетних, которых можно взять под опеку. Данные о детях, которых родители временно поместили в приюты по собственной инициативе, в этой базе отражены не были.

По словам Маргариты Нетесовой, юриста благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам", около 20 тысяч детей оказались в детских домах после того, как их родители приняли решение об этом.

Программный директор фонда "Дети наши" Светлана Строганова считает, что количество так называемых "скрытых сирот" может быть даже выше — в полтора раза больше. Павел Кантор, юрист из благотворительной организации "Центр лечебной педагогики", отмечает, что множество воспитанников интернатов не имеют статуса "сироты" или "дети, оставшиеся без попечения родителей", хотя это неоднократно поднималось в их взаимодействии с такими учреждениями.

Нетесова также пояснила, что для размещения детей в приют по желанию родителей необходимо обращение в органы опеки и получение направления в один из приютов. После этого заключается трехстороннее соглашение. Согласно действующему законодательству, если ребенка не забирают после истечения установленного срока, об этом информируют органы опеки.

Такие случаи могут также стать основанием для лишения родительских прав в соответствии с Семейным кодексом, постановлением правительства о деятельности организаций, занимающихся работой с сиротами, а также согласно письму, полученному от Минпросвещения, подчеркнула Нетесова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Воспитатель детского дома о том, каково быть мамой чужих детей