Сбер предупредил россиян о новом виде мошенничества

Мошенники разработали хитрую схему обмана, ориентированную на тех, кто ценит семейные ценности. Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупреждает об этой опасности. Преступники используют уязвимость россиян, связанную с их семейными убеждениями.
Мошенники предостерегают потенциальных жертв о том, что сомнительные сотрудники банка пытаются похитить их деньги. Для предотвращения этой угрозы предлагается срочно взять кредит "для исчерпания кредитного потенциала" и перевести деньги на "безопасный счёт". Позднее злоумышленники могут сообщить, что родным и близким тоже грозит опасность, и попросить перевести деньги на этот же "безопасный счёт".
Результатом такого мошенничества становится финансовая катастрофа для нескольких человек. Они оказываются запутанными в сетях преступников, лишаются своих сбережений и вынуждены стать должниками по кредитам. Станислав Кузнецов подчеркивает серьезность проблемы и опасность таких действий.
Ранее ВТБ предупредил о другой схеме мошенничества, где аферисты выдавали себя за сотрудников органов социальной поддержки. Они убеждали клиентов банков в необходимости обновить социальные карты и просили указать свои мобильные номера для получения СМС-кодов.
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