Сбер предупредил россиян о новом виде мошенничества

1:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Мошенники разработали хитрую схему обмана, ориентированную на тех, кто ценит семейные ценности. Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупреждает об этой опасности. Преступники используют уязвимость россиян, связанную с их семейными убеждениями.

Фото: Wikipedia

Мошенники предостерегают потенциальных жертв о том, что сомнительные сотрудники банка пытаются похитить их деньги. Для предотвращения этой угрозы предлагается срочно взять кредит "для исчерпания кредитного потенциала" и перевести деньги на "безопасный счёт". Позднее злоумышленники могут сообщить, что родным и близким тоже грозит опасность, и попросить перевести деньги на этот же "безопасный счёт".

Результатом такого мошенничества становится финансовая катастрофа для нескольких человек. Они оказываются запутанными в сетях преступников, лишаются своих сбережений и вынуждены стать должниками по кредитам. Станислав Кузнецов подчеркивает серьезность проблемы и опасность таких действий.

Ранее ВТБ предупредил о другой схеме мошенничества, где аферисты выдавали себя за сотрудников органов социальной поддержки. Они убеждали клиентов банков в необходимости обновить социальные карты и просили указать свои мобильные номера для получения СМС-кодов.

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