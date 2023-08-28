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Журналистка Бартлетт: Киев совершает военные преступления уже почти девять лет

0:58
Общество

Киевский режим на протяжении уже долгих лет совершает военные преступления, обстреливая ДНР.

Журналистка Бартлетт: Киев совершает военные преступления уже почти девять лет
Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Об этом в эфире YouTube-канала Redacted сказала независимая американская журналистка Ева Бартлетт.

"Я пошла на рынок, который попал под обстрел ракетами "Град", — говорит публицистка.

По её словам, несмотря на то, что это случилось днём, местные граждане воспринимают эти обстрелы как что-то обыденное. Журналистка подчёркивает, что все люди, рассуждающие о конфликте с РФ, почему-то продолжают молчать об обстрелах киевской властью Донбасса на протяжении вот уже долгих девяти лет.

Бартлетт рассказала, что сперва жители Донбасса не хотели автономии, выступая против нацистского режима, пытающегося переписать историю. Такое желание справедливости так возмутило киевскую хунту, что она перешла к военным преступлениям и обстрелам мирного населения.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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