В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов приобретённого гражданства РФ

1:29 Your browser does not support the audio element. Общество

Предложенный законопроект, внесённый в Госдуму, направлен на введение мер по лишению российского гражданства лиц, которые приобрели его, но не выполнили обязанности по постановке на воинский учёт и участии в мобилизации, сообщает РИА Новости.

Фото: Wikipedia

Законопроект подготовил заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению от КПРФ, Михаил Матвеев.

По пояснительной записке к законопроекту, предполагается, что лица, получившие российское гражданство, должны будут встать на воинский учёт в соответствии с законодательством в течение двух недель или подать заявление через Госуслуги в недельный срок после наступления соответствующего события. Такой подход обосновывается тем, что обладание гражданством Российской Федерации предполагает не только права, но и обязанности, включая воинскую службу.

Основная причина для внесения данного законопроекта — это то, что некоторые иностранные граждане, получившие российское гражданство, не выполняют свои обязанности по воинскому учёту и мобилизации, игнорируя тот факт, что гражданство России несет на себе соответствующие обязательства.

Этот законопроект представляет собой попытку закрепить ответственность за уклонение от воинских обязанностей для лиц, которые приобрели российское гражданство, и обеспечить более строгое соблюдение законодательства в этой сфере.

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