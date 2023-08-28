В Перми губернатор подарил мэру кувалду на церемонии инаугурации

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В Перми на инаугурацию нового градоначальника губернатор Дмитрий Махонин принёс кувалду. Он объяснил символическое значение этого предмета.

Фото: Wikipedia is licensed under CC BY-SA 3.0.

Как сообщает издание Vetta, инаугурация нового мэра Эдуарда Соснина в Перми прошла с демострацией яркого символа — кувалды.

Губернатор объяснил своему подчинённому, что он сможет с помощью данного предмета "вышибать дурь" из чиновничьих голов. Он посоветовал градоначальнику орудовать кувалдой с осторожностью, чтобы ковать будущее Перми и Пермского края.

Ранее актёр Иван Охлобыстин пригрозил российским артистам кувалдой.

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