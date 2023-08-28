В Перми на инаугурацию нового градоначальника губернатор Дмитрий Махонин принёс кувалду. Он объяснил символическое значение этого предмета.
Как сообщает издание Vetta, инаугурация нового мэра Эдуарда Соснина в Перми прошла с демострацией яркого символа — кувалды.
Губернатор объяснил своему подчинённому, что он сможет с помощью данного предмета "вышибать дурь" из чиновничьих голов. Он посоветовал градоначальнику орудовать кувалдой с осторожностью, чтобы ковать будущее Перми и Пермского края.
Ранее актёр Иван Охлобыстин пригрозил российским артистам кувалдой.
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