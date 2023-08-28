С 1 сентября вступят в силу новые правила продажи крепкого алкоголя и сигарет

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

С 1 сентября рынок крепкого алкоголя и сигарет ждут существенные изменения. Так, бары и рестораны обяжут вносить в единый реестр всё количество проданного алкоголя наравне с магазинами, сообщили эксперты.

Фото: "Экспозиция Окуловского краеведческого музея, посвящённая ВОВ" by Денис Носов is marked with CC0 1.0.

Вносить информацию в Единую государственную автоматизированную информационную систему необходимо для того, чтобы вывести оборот алкоголя из тени.

"На данный момент вскрытую бутылку в ресторанах помечают как реализованную, сканируют её акцизную марку, а акт о продаже бутылки отправляют в ЕГАИС в течение суток. С сентября информацию будут в момент продажи передавать с помощью QR-кодов", — передают "Известия".

Что же касается табачных изделий, то к сигаретам станут предъявлять те же требования, что и к алкоголю. Только регулировать оборот будут через систему мониторинга Центра развития перспективных технологий. Туда будут вносить данные о производителе "табачки", а также номер его лицензии.

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