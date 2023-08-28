Маткапитал за второго ребенка могут увеличить до миллиона рублей

2:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Размер материнского капитала, получаемого при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка, должен быть увеличен до одного миллиона рублей. Соответствующий законодательный проект подготовлен депутатами от партии ЛДПР в Государственной Думе.

Фото: Wikipedia

В 2024 году размер материнского капитала планируется проиндексировать на 5,3%, что приведет к увеличению до 618,1 тыс. рублей за первого ребенка и 816,7 тыс. рублей за второго ребенка (или третьего, если семья ранее не получала такую выплату).

Либерал-демократы предлагают немедленно увеличить материнский капитал до 756,7 тыс. руб. и одного миллиона рублей соответственно. По мнению сторонников инициативы, принятие их законодательного предложения окажет реальную помощь семьям и положительно скажется на демографической ситуации в стране.

"Мы предложили увеличить размер материнского капитала, конкретно за второго и третьего ребенка, до одного миллиона рублей. Учитывая объявленное повышение минимального размера оплаты труда со следующего года выше фактического уровня инфляции, мы считаем, что, учитывая демографическую ситуацию в стране, необходимо увеличить размер материнского капитала также выше фактического уровня инфляции. Это будет поддерживать семьи с детьми и стимулировать семьи к рождению новых детей", — пояснил председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее были внесены законодательные инициативы, которые в случае одобрения позволят использовать материнский капитал на ремонт жилья или инвестиции с целью получения пассивного дохода. Однако представители ЛДПР предлагают ужесточить правила предоставления семьям этого вида финансовой помощи.

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