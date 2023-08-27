ВЦИОМ: На сколько подорожают цветы к 1 сентября

2:33 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным опроса ВЦИОМ, 49 процентов россиян планируют приобретать цветы и подарки для учителей к Дню знаний. Ежегодно к этой дате цены на букеты цветов поднимаются как минимум на 25 процентов, в зависимости от честности продавцов. Этот процесс можно будет контролировать только через государственное регулирование наценок к праздничным датам и наложение штрафов, считает член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин, сообщает "Парламентская газета".

Фото: Wikipedia

Хризантемы, герберы, розы — по данным ВЦИОМ, в этом году родители в среднем потратят 2 113 рублей на цветы для учителей к началу учебного года. Это на 36 процентов больше, чем в 2022 году, когда за букеты и подарки выделяли около 1 549 рублей.

В московских сетевых цветочных магазинах самый доступный букет из двух гербер и трех хризантем будет стоить около 1 200 рублей, говорят продавцы. Они прогнозируют рост популярности букетов в пакетах, где цветы помещены в пропитанную водой губку.

Такие букеты удобнее нести и они выглядят более представительно. Однако цены на такие флористические решения будут выше. Наименьший букет будет стоить 1 500 рублей, более крупные — до 2 500 рублей. В то время как ценовой диапазон может достигать пяти-шести тысяч рублей, в зависимости от финансовых возможностей родителей. Чтобы избежать резкого подъема стоимости цветов в день праздника, ценники начинают повышать заблаговременно, рассказывают в магазинах.

Как сообщает Вадим Деньгин, традиционно цены на цветы к 1 сентября поднимаются на 20-25 процентов.

"Понятно, что продавцы хотят получить прибыль, но обогащаться за счет родителей, которые стремятся купить букет для своего ребенка и выразить уважение учителю, неправильно. Предпраздничный день ничем не отличается от самого праздника. Цены должны расти по объективным причинам, которых сейчас нет", — говорит Деньгин.

По словам сенатора, даже в обычные дни цветы стоят не дешево. Например, цена за розы в настоящее время составляет от 150 до 200 рублей за цветок, а к празднику они дороже на 50 рублей.

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