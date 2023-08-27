Из ЕГЭ по литературе 2024 года убрали Пушкина, Лермонтова и Гоголя

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

Согласно демонстрационному варианту кодификатора экзамена по литературе 2024 года, было принято решение исключить из списка произведений и авторов все работы, созданные до второй половины XIX века. Эта информация была обнародована на веб-сайте Федерального института педагогических измерений.

Фото: openverse

Среди авторов, выбывших из программы, можно назвать такие имена, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь, Денис Фонвизин, Гавриил Державин, Василий Жуковский и Александр Грибоедов. Вместо них были включены в экзамен различные зарубежные авторы, включая Умберто Эко и Томаса Стернза Элиота, а также представители литературы народов России XX века, включая поэзию и прозу, связанную с Великой Отечественной войной.

Также в новый список произведений был добавлен роман Александра Фадеева "Молодая гвардия".

Важно отметить, что в разработке экзаменационных заданий учтены личностные результаты обучения, которые ученики должны были достичь в рамках учебной программы.

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