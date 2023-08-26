В НАТО грозят разделить Бразилию на 5 колоний за отказ поставлять оружие Киеву

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Еврокомитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер своеобразно отреагировал на саммит БРИКС.

Фото: "NATO Parliamentary Assembly Pre-Summit Conference" by Foreign, Commonwealth & Development Office is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, он "демонтирует" Бразилию, на несколько государств, если президент Лула "продолжит" отказываться поставлять оружие киевскому режиму.

"У этого персонажа явный бзик на "расчленёнку", — отметил в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, напомнив, что недавно он грозил также разделением Китая, (а ещё раньше и РФ) на прозападные колонии.

Теперь везде увидели, что Запад мечтает сделать со странами, которые не желают плясать под его дуду. Это значит, что политику по ослаблению гегемонии коллективного Запада надо продолжать, подытожил ведущий Первого канала.

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