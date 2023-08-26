Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В находящемся под контролем Киева Краматорске раздался мощный взрыв
The New York Times: В Шотландии начались самые масштабные поиски Лох-Несского чудовища
Птицы на Кинбурнской косе помогающих российской армии
Госдума рассмотрит закон о лишении гражданства РФ для уклонистов
В Казани подростки открыли стрельбу из пистолета на детской площадке
Wyborcza: Хакеры заставили слушать поляков гимн России и речь Путина
The Mirror: Член британской королевской семьи отправится "за решётку"
На Украине завели уголовное дело из-за столкновения двух чешских самолетов
Двое рабочих украли бордюры и плитку на 5 млн возле "Москвы-Сити"

В НАТО грозят разделить Бразилию на 5 колоний за отказ поставлять оружие Киеву

0:47
Общество

Глава Еврокомитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер своеобразно отреагировал на саммит БРИКС.

В НАТО грозят разделить Бразилию на 5 колоний за отказ поставлять оружие Киеву
Фото: "NATO Parliamentary Assembly Pre-Summit Conference" by Foreign, Commonwealth & Development Office is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, он "демонтирует" Бразилию, на несколько государств, если президент Лула "продолжит" отказываться поставлять оружие киевскому режиму.

"У этого персонажа явный бзик на "расчленёнку", — отметил в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко, напомнив, что недавно он грозил также разделением Китая, (а ещё раньше и РФ) на прозападные колонии.

Теперь везде увидели, что Запад мечтает сделать со странами, которые не желают плясать под его дуду. Это значит, что политику по ослаблению гегемонии коллективного Запада надо продолжать, подытожил ведущий Первого канала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В США впервые используют новый способ казни — AP

Власти Алабамы хотят сделать свой штат первым в США, где будет применена смертная казнь с использованием чистого азота.

AP: Алабама впервые в США проведёт смертную казнь заключенного с помощью азота
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар
"Всех командиров с обеих сторон волнует только Работино". Обстановка накаляется
Ученые назвали места в квартире, где микробов больше, чем на унитазе
Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
"Под пивко идёт хорошо": Васильев о реакции зрителей на "Сваты"
Как выглядит дом Меладзе и Брежневой на Рублевке за 350 миллионов рублей
Длительный украинский конфликт оказался ловушкой для Запада, застигнув его врасплох
Длительный украинский конфликт оказался ловушкой для Запада, застигнув его врасплох
Последние материалы
Шансы зачатия: Как грецкие орехи влияют на здоровье сперматозоидов
В находящемся под контролем Киева Краматорске раздался мощный взрыв
The New York Times: В Шотландии начались самые масштабные поиски Лох-Несского чудовища
Птицы на Кинбурнской косе помогающих российской армии
Госдума рассмотрит закон о лишении гражданства РФ для уклонистов
В Казани подростки открыли стрельбу из пистолета на детской площадке
В НАТО грозят разделить Бразилию на 5 колоний за отказ поставлять оружие Киеву
Wyborcza: Хакеры заставили слушать поляков гимн России и речь Путина
The Mirror: Член британской королевской семьи отправится "за решётку"
На Украине завели уголовное дело из-за столкновения двух чешских самолетов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X