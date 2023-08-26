Телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему молодые пары так часто разводятся.
По мнению самой известной в РФ свахи, основной причиной расставаний становится отсутствие опыта, а женятся молодые люди, повинуясь сиюминутному порыву.
Разводы же у молодёжи происходят после первых же трудностей, которые они пока не научились преодолевать вместе, добавила телеведущая.
"Это происходит в силу того, что взрослые дети не осознают своих чувств, не могут понять, кто им нужен, как с партнером жить вместе. Они просто ведутся на первые чувства и женятся. А потом разочаровываются и разводятся, так как способности поддержать партнера в беде и действовать как команда у них нет. Этому нужно учиться", — сказала Сябитова, которую цитирует Газета.Ru.
Сваха подчеркнула, что в любой паре очень важна поддержка, понимание, внимание друг к другу, а у современных молодых людей эти характеристики недостаточно развиты.
Также, по её мнению, нельзя сбрасывать со счетов травмирующий опыт родителей нынешних юношей и девушек, у которых в 90-е годы было много проблем в семейных отношениях.
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