Роза Сябитова: нынешняя молодёжь разводится из-за отсутствия опыта в отношениях

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Телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему молодые пары так часто разводятся.

Фото: "Roza Syabitova (cropped)" by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0.

По мнению самой известной в РФ свахи, основной причиной расставаний становится отсутствие опыта, а женятся молодые люди, повинуясь сиюминутному порыву.

Разводы же у молодёжи происходят после первых же трудностей, которые они пока не научились преодолевать вместе, добавила телеведущая.

"Это происходит в силу того, что взрослые дети не осознают своих чувств, не могут понять, кто им нужен, как с партнером жить вместе. Они просто ведутся на первые чувства и женятся. А потом разочаровываются и разводятся, так как способности поддержать партнера в беде и действовать как команда у них нет. Этому нужно учиться", — сказала Сябитова, которую цитирует Газета.Ru.

Сваха подчеркнула, что в любой паре очень важна поддержка, понимание, внимание друг к другу, а у современных молодых людей эти характеристики недостаточно развиты.

Также, по её мнению, нельзя сбрасывать со счетов травмирующий опыт родителей нынешних юношей и девушек, у которых в 90-е годы было много проблем в семейных отношениях.

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