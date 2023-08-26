Пенсионерку из Магадана отправили под арест за оправдание терроризма

0:57 Your browser does not support the audio element. Общество

65-летней песионерке Тамаре Крюковой из Магадана грозит наказание по уголовному делу. Пожилая женщина провинилась тем, что писала антивоенные посты ВК.

Фото: "eye" by nikiforovpizza is licensed under CC BY 2.0.

После начала СВО магаданская аткивистка осудила проведение боевых действий на Украине. Свой протест женщина активно продвигала в Социальных сетях. Она занималась тем, что репостила новости с оппозиционных ресурсов.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", в июне ВК-аккаунт пенсионерки заблокировали по решению Генпрокуратуры. Квартиру активистки обыскали и изъяли оттуда всю технику. Крюкову обвинили в дискредитации ВС РФ. Женщину, против которой завели уголовное дело за оправание терроризма, отправили под арест.

Ранее сообщалось, что девушек в Крыму отштрафовали за песню Верки Сердючки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.