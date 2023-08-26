65-летней песионерке Тамаре Крюковой из Магадана грозит наказание по уголовному делу. Пожилая женщина провинилась тем, что писала антивоенные посты ВК.
После начала СВО магаданская аткивистка осудила проведение боевых действий на Украине. Свой протест женщина активно продвигала в Социальных сетях. Она занималась тем, что репостила новости с оппозиционных ресурсов.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", в июне ВК-аккаунт пенсионерки заблокировали по решению Генпрокуратуры. Квартиру активистки обыскали и изъяли оттуда всю технику. Крюкову обвинили в дискредитации ВС РФ. Женщину, против которой завели уголовное дело за оправание терроризма, отправили под арест.
Ранее сообщалось, что девушек в Крыму отштрафовали за песню Верки Сердючки.
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