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Пенсионерку из Магадана отправили под арест за оправдание терроризма

0:57
Общество

65-летней песионерке Тамаре Крюковой из Магадана грозит наказание по уголовному делу. Пожилая женщина провинилась тем, что писала антивоенные посты ВК. 

Пенсионерку из Магадана отправили под арест за оправдание терроризма
Фото: "eye" by nikiforovpizza is licensed under CC BY 2.0.

После начала СВО магаданская аткивистка осудила проведение боевых действий на Украине. Свой протест женщина активно продвигала в Социальных сетях. Она занималась тем, что репостила новости с оппозиционных ресурсов. 

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", в июне ВК-аккаунт пенсионерки заблокировали по решению Генпрокуратуры. Квартиру активистки обыскали и изъяли оттуда всю технику. Крюкову обвинили в дискредитации ВС РФ.  Женщину, против которой завели уголовное дело за оправание терроризма, отправили под арест. 

Ранее сообщалось, что девушек в Крыму отштрафовали за песню Верки Сердючки.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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