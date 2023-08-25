Правительство утвердило правила соответствия инвесторов для выдачи ВНЖ в России

2:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство Российской Федерации приняло новые руководящие принципы для оценки соответствия иностранных инвесторов, цель которых — облегчить процесс получения разрешения на проживание на территории России. По новым нормам, Министерство экономического развития будет осуществлять эту оценку.

Дмитрий Вольвач, заместитель министра экономического развития, пояснил, что эти изменения были внесены после анализа обратной связи от представителей бизнес-сообщества. Внесенные коррективы значительно детализируют процедуру и значительно облегчают сбор необходимых документов для тех, кто хочет получить разрешение на проживание.

"Проработав предложения от бизнеса, мы сделали процедуру максимально удобной. Многие документы можно получить в электронном виде через российские цифровые сервисы. Со своей стороны готовы оперативно консультировать иностранных инвесторов по всем возникающим вопросам. Рассчитываем, что четкие и понятные правила оценки соответствия критериям для получения вида на жительство в России повысят интерес к инвестированию в нашей стране и оформлению статуса постоянно проживающего. В совокупности это внесет свой вклад в развитие российской экономики", — подчеркнул Вольвач.

После подачи соответствующего запроса от иностранного инвестора, Министерство экономического развития будет в течение 30 рабочих дней предоставлять информацию о результатах оценки. Решение будет основано на представленных документах, предоставленных иностранным гражданином в Министерство экономического развития.

Критерии, по которым иностранные граждане могут быть признаны инвесторами и получить разрешение на проживание в России, были утверждены правительством 31 декабря 2022 года. В частности, это включает инвестиции в социально значимые проекты российских регионов (от 15 млн рублей) и в российские предприятия (от 30 млн рублей).

Для подтверждения инвестиций в социально значимые проекты регионов РФ достаточно предоставить письмо от высшего исполнительного органа региона, подтверждающее факт инвестирования.

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