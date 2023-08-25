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В школах Подмосковья проведут проверку антитеррористической защищенности

1:33
Общество

В преддверии начала нового учебного года 1 сентября в школах Московской области проводятся проверки на антитеррористическую защищенность, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Приближается 1 сентября, День Знаний, и наш главный приоритет – это обеспечение безопасности. Мы осуществляем тщательные проверки школ на предмет антитеррористической защищенности. В каждом учебном заведении установлены тревожные кнопки, связанные с системой охраны. На дорогах, ведущих к школам и детским садам, будут патрулировать службы безопасности. В ближайшее время также будут проведены тренировки по пожарной безопасности во всех образовательных учреждениях", — поделился губернатор в своем телеграм-канале.

Андрей Воробьев отметил, что в текущем году в регионе планируется открыть 30 новых школ, вместимостью около 20 тысяч мест. Также в эксплуатацию вступит 25 новых детских садов, способных вместить 7 тысяч детей. Помимо этого, после проведения капитального ремонта, в 63 школах и 15 детских садах будут установлены новые двери.

"Дополнительно, мы пересмотрели школьное меню с учетом пожеланий детей и добавили в него вареники, оладьи, наггетсы и сырники. Также в каждой школе внедряется безналичная система оплаты", — добавил губернатор.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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