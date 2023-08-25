Роза Сябитова призвала женщин обращать внимание на "красные флаги" в первые три месяца отношений

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По мнению телеведущей Розы Сябитовой, в первые три месяца романтических отношений девушкам стоит быть внимательными, и обращать внимание на определённые "красные флаги", при наличии которых продолжать общение с этим человеком не стоит.

Фото: "Roza Syabitova (cropped)" by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0.

К таким отрицательным моментам относятся: вечная занятость мужчины, его нежелание знакомить девушку с друзьями, большая скрытность, отказ от обсуждения совместного будущего, нежелание официально считать их парой, пишет Газета.Ru.

Также знаменитая сваха считает, что от отношений, основанных исключительно на сексе, также нужно отказаться.

Если женщину настораживают вышеперечисленные моменты в отношениях с партнёром, стоит с ним серьёзно поговорить, уверена телеведущая. После такого разговора мужчина и женщина либо становятся парой, либо расстаются.

"Результатом разговора будет либо переход на уровень "пара", либо конец истории. Три месяца — это выявлено опытным путем — являются критическим сроком этапа "знакомство" и определяют дальнейшую судьбу ваших отношений", — подчеркнула Сябитова.

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