РЖД рассматривают сотрудничество с ЮАР в сфере беспилотных решений

1:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) подчеркнул, что объединение лучших компетенций способствует достижению "значительных взаимных результатов в развитии железнодорожной инфраструктуры России и Южно-Африканской Республики".

Согласно информации от 25 августа из Москвы, холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) достиг соглашения с компанией "Транснет Фрейт Рейл" об исследовании перспектив сотрудничества в области технологий для обеспечения безопасности движения и автономных решений. Эти сведения содержатся в сообщении РЖД, опубликованном после встречи представителей холдинга с руководством южноафриканской компании на мероприятии "PRO//Движение. Экспо", состоявшемся в рамках Международного железнодорожного салона техники и технологий пространства 1520.

"Стороны договорились изучить перспективы дальнейшего сотрудничества в области: технологий для безопасности движения, беспилотных решений, цифровизации, подготовки персонала, развития железнодорожных музеев, а также по другим направлениям деятельности компаний", — отмечается в сообщении.

В дополнение, в РЖД подчеркнули, что обмен выдающимися навыками и компетенциями откроет путь к достижению "значительных совместных результатов в развитии железнодорожной сферы как в России, так и в Южно-Африканской Республике".

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