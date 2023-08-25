Более 370 тысяч жителей Подмосковья отказались от использования печатных счетов за коммунальные услуги

Более 370 тыс. жителей Московской области решили отказаться от получения бумажных квитанций за коммунальные услуги почтой в пользу использования электронных счетов.
Возможность перехода на электронные счета доступна всем клиентам МосОблЕИРЦ. Для этого достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте центра или через мобильное приложение.
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Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.