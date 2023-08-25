Более 370 тысяч жителей Подмосковья отказались от использования печатных счетов за коммунальные услуги

Более 370 тыс. жителей Московской области решили отказаться от получения бумажных квитанций за коммунальные услуги почтой в пользу использования электронных счетов.

Возможность перехода на электронные счета доступна всем клиентам МосОблЕИРЦ. Для этого достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте центра или через мобильное приложение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.