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Более 370 тысяч жителей Подмосковья отказались от использования печатных счетов за коммунальные услуги

Общество

Более 370 тыс. жителей Московской области решили отказаться от получения бумажных квитанций за коммунальные услуги почтой в пользу использования электронных счетов.

Возможность перехода на электронные счета доступна всем клиентам МосОблЕИРЦ. Для этого достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте центра или через мобильное приложение.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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