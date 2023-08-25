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В Новосибирске закрыли дело Алексея Кортнева

2:01
Общество

В Новосибирске официально завершено уголовное дело в отношении руководителя группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева. Музыкант оплатил штраф за оскорбление полицейского, сообщает atas.info.

В Новосибирске закрыли дело Алексея Кортнева
Фото: Wikipedia

Согласно сообщению управления судебного департамента по Новосибирской области,

"постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Советского района г. Новосибирска уголовное дело в отношении Кортнева А. А., обвиняемого по статье 319 УК РФ, прекращено на основании статьи 25.1 УПК РФ, в связи с наложением судебного штрафа в качестве меры уголовно-правового характера. Кортнев А. А. освобожден от уголовной ответственности.  Музыканту назначен судебный штраф в размере 20 000 рублей, который поступит в государственный доход".

В процессе судебного заседания Алексей Кортнев признал свою вину и попросил прощения за свои действия. В то же время потерпевший сотрудник правоохранительных органов выразил желание поддержать прекращение уголовного дела. В дополнение, музыкант извинился перед капитаном полиции и компенсировал ему моральный ущерб в размере 70 000 рублей. Стоит отметить, что ранее артист уже выражал свои извинения за случившееся.

Судебные документы подтверждают, что Алексей Кортнев уже уплатил наложенный штраф. Кроме того, он пожертвовал 10 000 рублей на счет Народного фронта помощи "Все для Победы!".

Инцидент произошел 15 февраля текущего года в Новосибирске. Во время выступления группы "Несчастный случай" в клубе "Red Rabbit" внезапно появились сотрудники полиции и объявили о необходимости эвакуации зрителей. В результате концерт был вынужден отменить, что вызвало раздражение у Кортнева.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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