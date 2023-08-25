"Царьград": "Ани Лорак на сцене в Москве будет кричать "Слава Украине", ведь в России за это не сажают"

1:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Украинская певица Ани Лорак намерена и дальше стричь купоны в РФ. Осенью у неё запланировано два концерта в Москве и Петербурге, а также участие в телевизионном шоу.

Фото: "Ani Lorak" by proteusbcn is licensed under CC BY 2.0.

Не пойдут ли наши деньги на финансирование армии Украины, спрашивает "Царьград". Общественность уже призвала власти отменить выступления артистки, поскольку в Интернете то и дело всплывает информация, что деньги от Лорак уходят на финансирование националистов

Так, весной нацист Сергей Стерненко сообщил, что она перечислила около 200 тыс. рублей ВСУ, и поблагодарил её за помощь "в войне против русских".

Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал провести в отношении неё проверку.

"Позиция у неё до сих пор непонятно какая, с Россией она или с Украиной. Если с Россией, пусть даст обществу понимание, на каком она стуле сегодня сидит, а то пока только отговорки, что у неё мама там и родственники и она не может принять никакого решения. Бред полный", — отметил он.

Ближайший сольный концерт Лорак в Москве 27 сентября. В престижном зале она хочет отметить своё 45-летие. Стоимость билетов — от 3 тысяч до 600 тысяч рублей. Выручка с одного концерта — десятки миллионов рублей.

Но до сих пор проверка в отношении Лорак не проведена, и гарантий по поводу её непричастности к финансированию ВСУ, нет, отмечает телеканал.

И уместны ли тогда её концерты в РФ, и не получится ли как с Меладзе, который однажды крикнул на концерте "Героям слава"? Никто не застрахован от такой диверсии, тем более в России за такое не сажают, подытожил портал

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