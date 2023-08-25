Синоптик объяснила появление радиационного тумана в Москве

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Появление радиационного тумана в столичном регионе ночью 25 августа объясняется охлаждением нижнего слоя воздуха за счет земного излучения. Такой вывод сделала Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости", в беседе с Москвой 24.

Фото: Wikipedia

Жителей столичного региона предупредили о радиационном тумане ночью 25 августа. О необычном явлении также рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам Татьяны Поздняковой, радиационный туман в Москве действительно наблюдался, но это не связано с радиоактивностью, как подчеркнула синоптик.

Процесс заключается в охлаждении нижнего слоя атмосферы за счет излучения Земли, называемого земным излучением. Как пояснила Позднякова, это является формой длинноволновой радиации. Когда воздух остывает до точки росы, образуется конденсат, и возникает радиационный туман. В прошлую ночь атмосферный фон был выше среднего, ночь была ясной, что привело к образованию такого типа тумана.

Следующий радиационный туман в Москве ожидается ночью на 26 августа. Татьяна Позднякова сказала, что такие туманы снова будут образовываться из-за радиационного излучения земной поверхности.

Ранее сообщалось, что ночь на 25 августа стала самой холодной в столичном регионе с начала месяца. Температура в Москве опустилась до 8,5 градусов. Отмечается, что последний раз такая холодная ночь была 21 июня. В Московской области температура снизилась до 4,6 градусов.

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