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Роза Сябитова сообщила, что молодёжь боится заводить семьи из-за неуверенности в будущем

Общество

Телеведущая Роза Сябитова объяснила, почему молодые россияне не хотят связывать себя узами брака.

Роза Сябитова сообщила, что молодёжь боится заводить семьи из-за неуверенности в будущем
Фото: "Roza Syabitova (cropped)" by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0.

По мнению ведущей, основной причиной нежелания граждан РФ возраста 25-35 лет идти под венец является неуверенность в будущем в финансовом плане.

"Отсутствие уверенности в завтрашнем дне из-за низких доходов и невозможности обеспечить свои потребности не способствует желанию заводить семью. При этом идея "Бог даст ребенка — и даст на ребенка", которая срабатывала на нашем поколении, на них не действует", — сказала Сябитова, слова которой приводит Газета.Ru.

Сваха напомнила, что многие современные дети не желают повторения печального опыта своих родителей, и боятся заводить свои собственные семьи.

Сябитова считает, что родители не должны "давить" на своих детей, уговаривая их вступить в брак. Гораздо важнее с детьми разговаривать, уверена сваха, и внушать оптимизм подрастающему поколению своим собственным примером.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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