Внучка лётчика Валерия Чкалова напомнила о подвиге своего деда, которого в Сети сравнили с идеологом нацизма Йозефом Геббельсом.
Ксения Собчак опубликовала пост внучки Героя Советского Союза Валерия Чкалова. В нём женщина жалуется на интернет-травлю.
"Человек: первооткрывает авиасообщение из Европы в Америку через Северный Полюс, которым пользуется все человечество впоследствии десятки лет", — написала наследница легендарного авиатора.
Она отметила, что Чкалов "больше ничего по жизни не делал", однако в интернете его клеймят сравнивают с Геббельсом. Внучке лётчика в Сети советуют помалкивать и вымаливать прощение за своего деда.
Собчак прокомментировала ситуацию
"Правнучка летчика Чкалова, которой уже несколько раз не дали визу в Украину, немного не понимает правила игры в отмену русских", — написала журналитска в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что внуки авторов военных песен запретили использовать композиции в России на 9 мая.
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