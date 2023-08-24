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Внучка легендарного лётчика Чкалова столкнулась с "отменой русских"

1:06
Общество

Внучка лётчика Валерия Чкалова напомнила о подвиге своего деда, которого в Сети сравнили с идеологом нацизма Йозефом Геббельсом.

Внучка легендарного лётчика Чкалова столкнулась с "отменой русских"
Фото: "Валерий Чкалов - panoramio" by Валерий Дед is licensed under CC BY 3.0.

Ксения Собчак опубликовала пост внучки Героя Советского Союза Валерия Чкалова. В нём женщина жалуется на интернет-травлю.

"Человек: первооткрывает авиасообщение из Европы в Америку через Северный Полюс, которым пользуется все человечество впоследствии десятки лет", — написала наследница легендарного авиатора.

Она отметила, что Чкалов "больше ничего по жизни не делал", однако в интернете его клеймят сравнивают с Геббельсом. Внучке лётчика в Сети советуют помалкивать и вымаливать прощение за своего деда.

Собчак прокомментировала ситуацию

"Правнучка летчика Чкалова, которой уже несколько раз не дали визу в Украину, немного не понимает правила игры в отмену русских", — написала журналитска в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что внуки авторов военных песен запретили использовать композиции в России на 9 мая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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