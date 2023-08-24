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Перевозчики требуют понизить цену на дизтопливо

1:31
Общество

Российские перевозчики отправили премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, в котором выразили просьбу о введении государственного регулирования цен на дизельное топливо с установлением фиксированной стоимости, сообщает портал "За рулем".

Перевозчики требуют понизить цену на дизтопливо
Фото: "Car Wash" by bark is licensed under CC BY 2.0.

В данном обращении говорится о том, что резкий рост стоимости дизельного топлива, который за последнюю неделю поднялся на 10%, дошел до отметки 68-70 рублей за литр, оказал негативное воздействие на общее состояние грузоперевозок.

Предложено фиксировать цены с целью сохранения прибыльности в сфере грузоперевозок. В противном случае, увеличение затрат на топливо может повлечь за собой повышение расходов на логистику грузов, что, в свою очередь, сказывается на стоимости финального продукта для потребителя.

В случае дальнейшего роста цен на топливо, представители общественных организаций готовы обратиться за помощью к Федеральной антимонопольной службе. Тем не менее, владельцы топливных компаний не поддерживают эту инициативу, поскольку считают, что государственное регулирование приведет к неблагоприятным условиям работы для АЗС, особенно в условиях уже низкой маржинальности.

Они считают, что такой подход может привести к вынужденному закрытию независимых топливных операторов и к сокращению числа заправочных станций, что, в конечном итоге, может даже вызвать дефицит дизельного топлива на внутреннем рынке.

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Почему бензин в России такой "дорогой"?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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