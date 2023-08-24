В Ростовской области заключенный заработал более сотни тысяч рублей

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

В Ростовской области у заключенного появилась оригинальная идея, как заработать деньги. Считается, что он проведет в тюрьме около пяти лет из пятнадцати, сообщает МордовМедиа.

Фото: "Exploring California with a Kawasaki Versys 1000" by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0.

Прежде чем выйти на свободу, ему пришла в голову мысль создать свой собственный "финансовый запас".

Аферист опубликовал объявление в интернете о продаже мотоцикла. Покупатель быстро нашелся, и началась активная переписка. Заключенный отправлял покупателю из Костромской области фотографии коробки, утверждая, что внутри находится сам мотоцикл. На самом деле никакого транспортного средства не существовало.

Но покупатель поверил и перевел всю сумму на счет злоумышленника. В результате мужчина заработал 113 тысяч рублей.

Успех подтолкнул преступника, и он опубликовал еще три объявления. Однако жажда легкой наживы в конечном итоге поставила его в трудное положение.

Один из обманутых покупателей подал заявление в правоохранительные органы. Теперь аферисту предстоит провести еще семь лет в колонии. Кроме того, он будет обязан возместить ущерб, нанесенный обманутым клиентам.

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