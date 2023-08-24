HR-специалист Гарри Мурадян объяснил, как правильно говорить с работодателем об увеличении заработной платы.
Эксперт рассказал о приёмах, которые могут убедить начальника увеличить ваш оклад
Мурадян советует перечислить все ваши достижения, а также отметить изменение вашего профессионального уровня.
Ранее HR-директор Ирина Пак рассказала, как студенту найти первую работу.
"Нужно вспомнить, сколько проектов было завершено за этот период и чему человек научился", — цитирует слова Мурадяна "Вечерняя Москва".
Другой способ заключается в том, чтобы рассказать о том, какую пользу вы собираетесь принести компании при условии повышения заработной платы.
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