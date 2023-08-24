HR-специалист рассказал, как убедить начальника повысить зарплату

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HR-специалист Гарри Мурадян объяснил, как правильно говорить с работодателем об увеличении заработной платы.

Фото: yenizaman. az/posts/quotmoody39squot-ve-quotfitchquot-rusiyanin-reytinqlerini-endirib-2022-03-03-103428

Эксперт рассказал о приёмах, которые могут убедить начальника увеличить ваш оклад

Мурадян советует перечислить все ваши достижения, а также отметить изменение вашего профессионального уровня.

Ранее HR-директор Ирина Пак рассказала, как студенту найти первую работу.

"Нужно вспомнить, сколько проектов было завершено за этот период и чему человек научился", — цитирует слова Мурадяна "Вечерняя Москва".

Другой способ заключается в том, чтобы рассказать о том, какую пользу вы собираетесь принести компании при условии повышения заработной платы.

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