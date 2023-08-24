Июль в Томске оказался самым грязным за все лето

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

В июле месяце в Томске наблюдалось значительное количество загрязнений в атмосфере. Эту информацию опубликовали на веб-сайте Западно-Сибирского Управления по Гидрометеорологии и Мониторингу Окружающей Среды (Западно-Сибирское УГМС), сообщает Комсомольская правда – Томск.

Фото: By Артём Полоз, CC BY-SA 4.0

Специалисты подчеркнули, что систематический мониторинг уровня загрязнения окружающей среды одиннадцатью веществами на семи станциях проводится ежедневно. Осуществляется измерение концентрации метана, диоксида углерода, сероводорода, диоксида азота и взвешенных частиц в воздухе.

"Состояние загрязнения в июле месяце было оценено как высокий (присутствие хлористого водорода, формальдегида и взвешенных веществ)", — поделились представители Западно-Сибирского УГМС.

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