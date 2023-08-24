Июль в Томске оказался самым грязным за все лето

В июле месяце в Томске наблюдалось значительное количество загрязнений в атмосфере. Эту информацию опубликовали на веб-сайте Западно-Сибирского Управления по Гидрометеорологии и Мониторингу Окружающей Среды (Западно-Сибирское УГМС), сообщает Комсомольская правда – Томск.
Специалисты подчеркнули, что систематический мониторинг уровня загрязнения окружающей среды одиннадцатью веществами на семи станциях проводится ежедневно. Осуществляется измерение концентрации метана, диоксида углерода, сероводорода, диоксида азота и взвешенных частиц в воздухе.
"Состояние загрязнения в июле месяце было оценено как высокий (присутствие хлористого водорода, формальдегида и взвешенных веществ)", — поделились представители Западно-Сибирского УГМС.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.