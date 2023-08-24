Волонтеры обнаружили около 30 истощенных и больных кошек в доме пожилого человека

2:16 Your browser does not support the audio element. Общество

На прошлой неделе местным жителям Томска стало известно об ужасающих условиях, в которых в квартире содержались десятки кошек. Фотографии голодающих и больных животных были опубликованы в местных общественных изданиях. Нина Крылова, активистка по защите прав животных, посетившая место происшествия на улице Дзержинского, описала ужасную ситуацию, в которой оказались кошки. Более 30 кошек, включая беременных, котят и взрослых котов, были найдены среди груды хлама в квартире. Волонтеры были шокированы происходящим и выразили глубокую обеспокоенность за животных, сообщает Комсомольская правда – Томск.

Фото: "Today's Cat@20080106" by masatsu is licensed under CC BY-SA 2.0.

Нина Крылова поделилась своими наблюдениями в подробном посте, сославшись на местную организацию по защите животных "Содружество", которая также сообщила о бедственном положении животных. Организация обратила внимание на серьезные проблемы со здоровьем, с которыми сталкивались некоторые кошки, а также на антисанитарные условия жизни, которым они подвергались.

Мария Шатун, которая кормит животных, также повысила осведомленность о ситуации во "ВКонтакте". Она узнала, что пожилая женщина по имени Наталья начала ухаживать за кошками, но условия их жизни были ужасающими. У многих кошек, по-видимому, были глазные заболевания, а условия их жизни были описаны как хаотичные и антисанитарные.

Опросив соседей и связавшись с жилищным департаментом, волонтеры смогли установить контакт с Натальей, владелицей кошек. Столкнувшись с финансовыми трудностями, Наталья выразила готовность отдать кошек на усыновление. Некоторых кошек приютил благотворительный фонд "Тотошка", который специализируется на помощи животным. Нина Крылова сама взяла на свое попечение двух кошек и планирует оказать им медицинскую помощь.

Однако многим животным в квартире Натальи все еще требуется помощь, в том числе одной кошке с опухолью на глазу. Некоторые кошки кажутся здоровыми, но все еще нуждаются во временном приюте и уходе.

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