Юрист Хаминский посоветовал фермерам из России поменять условия работы

1:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Если инициатива о вовлечении студентов в сбор урожая будет принята, она нарушит нормы, установленные Конституцией. Юрист Александр Хаминский предложил более подходящие пути решения проблемы сельскохозяйственного производства в беседе с Телеканалом "360".

Фото: "Potatoes" by 16:9clue is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, план отправить студентов на поля, так как предложил Сергей Лупехин, председатель Союза участников рынка картофеля и овощей, столкнётся с противоречием Конституции. Хаминский отметил, что даже если попытаться интерпретировать это как производственную практику, такое обязательство должно быть внесено в государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Он также подчеркнул, что Лупехин не предоставил объяснения тому, каким образом работа на поле может быть обязательной для будущих медиков, юристов или учителей.

Вместо этого Хаминский предложил пересмотреть систему работы сельскохозяйственных предприятий и следовать моделям, применяемым в Европе. Улучшение условий труда приведёт к увеличению числа желающих работать в агропромышленном секторе. Хотя это может повлечь за собой повышение цен, государство будет способно контролировать процесс.

"Следовательно, ни о каких студентах-рабах речь идти не может. Предлагайте, господа-картофелеводы, конкурентноспособные условия, и к вам потянутся люди. И из России, и из сопредельных государств", — заключил Хаминский.

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