В школах РФ могут начать показывать фильмы о героях СВО

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство культуры и Минпросвещения России выразили готовность оказать поддержку в организации показов документальных фильмов о участниках специальной военной операции на Украине в российских школах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минкульт РФ.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

"Минкультуры России готово оказать содействие в проведении недели современного документального кино, предполагающей просмотр обучающимися общеобразовательных организаций кинолент, посвященных героям специальной военной операции", — уточнили в ведомстве.

В министерстве просвещения также заявили о своей готовности рассмотреть возможность сотрудничества и реализации данного проекта при наличии соответствующих экспертных заключений.

Ранее идея показа школьникам фильмов о участниках специальной военной операции была высказана первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ириной Рукавишниковой, а также первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по просвещению Яной Лантратовой.

Инициатива предполагает начать реализацию уже в сентябре текущего года, организовав неделю современного документального кино в российских школах.

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